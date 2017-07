La hermana de Fontanarrosa: “El Negro nunca se quiso ir de Rosario”

Los cortos son Vidas privadas, a cargo de Gustavo Postiglione, con Julieta Cardinali y Gastón Pauls; No sé si he sido claro, con dirección de Juan Pablo Buscarin y la participación de Dady Brieva; El asombrado, con Héctor Molina detrás de cámaras y las actuaciones de Darío Grandinetti, Claudio Rissi y Catherine Fulop; Sueño de barrio, con la realización de Néstor Zapata y los protagónicos de Pablo Granados y Chiqui Abecasis; y Elige tu propia aventura; bajo la mirada de Hugo Grosso, y con Luis Machín.

