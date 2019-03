La industria santafesina arrancó el año con fuerte caída: se derrumbó 16% en enero

La actividad industrial cayó en enero un 16 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior según informó este lunes la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).

De acuerdo al nuevo índice elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la federación santafesina “se extiende con singular intensidad la etapa de crisis fabril iniciada en el segundo trimestre de 2018”.

Entre las actividades de mayor caída en el primer mes del año figuraron: maquinaria agropecuaria (-90,3% interanual), carrocerías y remolques (-34,9%) y vehículos automotores (-33,1%).

El presidente de Fisfe, Guillermo Moretti, y el encargado del Instituto de Investigaciones Económicas, Gabriel Frontons, explicaron los datos del informe.

“Desde mayo, en Santa Fe y en Argentina la actividad industrial está cayendo en forma generalizada y en los últimos cuatro meses la caída es de dos dígitos”, manifestó Frontons.

Por su parte, Moretti sostuvo que los números negativos de la industria se explican por “la caída del consumo generalizada, la cuestión financiera y la tarifas”.

“El gran problema es el mercado interno, la caída es estrepitosa”, señaló.

Pérdida de empleo

Fisfe también indicó que por la crisis de la industria se perdieron 200 mil puestos de trabajo desde 2015 a la fecha en el país. Sólo el año pasado hubo una pérdida de 61 puestos de empleo en Argentina.

En la provincia de Santa Fe, se perdieron 1500 puestos de trabajo en 2018 y cerca de 5000 en relación a 2015, señalaron desde Fisfe.

Por otra parte, Moretti se quejó por la falta de respuesta del gobierno provincial al pedido de Fisfe para declarar la emergencia industrial en Santa Fe.

“Desde mayo del año pasado no paramos de caer y en el último tiempo las caídas son de dos cifras. Si no hay un cambio de modelo no vemos expectativa”, concluyó Moretti.

El informe de Fisfe

Según el estudio de la Fisfe, un grupo mayoritario de 49 ramas industriales con actividad en Santa Fe, sobre un total de 60 analizadas, enfrentaron en el primer mes de este año menores niveles de actividad en relación a enero de 2018.

Entre las veinte actividades de mayor contribución al producto industrial santafesino, en enero de 2019 se constataron los siguientes resultados interanuales: maquinaria agropecuaria (-90,3%), carrocerías y remolques (-34,9%), vehículos automotores (-33,1%), manufacturas de plástico (-16,2%), prendas de vestir (-12,5%), muebles y colchones (-11,2%), molienda de oleaginosas (-10%), productos lácteos (-9,7%), fiambres y embutidos (-8,8%), otra maquinaria de uso especial (-8,6%), industria siderúrgica (-7,3%), molienda de cereales (-7,1%), papel y productos de papel (-6,7%), productos de la refinación de petróleo (-4,9%), productos de metal y servicios de trabajo de metales (-3,2%), y productos metálicos para uso estructural (-2,6%).

Contrariamente, solo autopartes (+4,6%) y maquinaria de uso general (+11,5%) observaron una evolución positiva.

La industria metalúrgica en Santa Fe enfrenta desde mayo de 2018 importantes retrocesos interanuales, acumulando al finalizar el año una caída de la producción de -14,9% interanual, añadió el informe.

En enero de 2019 la producción sectorial se desplomó -39,3% en relación al mismo mes del año anterior. Durante el primer mes del año 13 de un total de 15 ramas industriales metalúrgicas analizadas mostraron menor producción.