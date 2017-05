La jueza Rodenas se toma hasta fin de mes para definir si será candidata

Se vislumbran dos caminos posibles: ir a una interna abierta entre los distintos sectores –el de Rodenas, el de Agustín Rossi y no hay que descartar a la diputada provincial

Rodenas no descartó la posibilidad de ir a una interna dentro del Partido Justicialista y tampoco su renuncia a la Justicia en caso que acepte ser candidata en las próximas elecciones.

La magistrada aseguró que si bien en política no es fácil manejarse e implica un compromiso importante, el Poder Judicial no es la panacea y requiere del mismo compromiso y la misma complejidad que la política.

