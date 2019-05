La jueza del caso Perassi en Telenoche: “No podemos condenar con dichos”

En medio de una indignación generalizada por la falta de justicia en el caso Perassi, donde este jueves fueron absueltos los nueve acusados por la desaparición y muerte de Paula, la jueza Griselda Strólogo, presidenta del tribunal que emitió el fallo, brindó una entrevista exclusiva a Telenoche (El Tres) donde reconoció la necesidad de una respuesta para la familia pero “con pruebas suficientes”, algo que para los magistrados no se logró reunir.

“Para ellos también es justo que se sepa la verdad, que no se queden con un relato sino que se pueda probar que los acusados son culpables”, señaló la magistrada, que volvió a argumentar falencias en la fase investigativa de la causa. “No podemos condenar con dichos”, aseveró.

Como ya lo había explicado más temprano desde el Centro de Justicia Penal en un comunicado de los jueces, éstos se encargaron sólo de “verificar si se habían reunido pruebas suficientes, un mínimo de acopio de evidencia para establecer si ésta se relaciona con el caso o no”.

“Cuando hay indicios sueltos, los investigadores deben armarlos. Y no lograron concatenar estos indicios sueltos que había. No sabemos si hubo un crimen, no sabemos qué pasó”, argumentó, con críticas a fiscales y querellantes.

“No podemos condenar con dichos”

En diálogo con los periodistas Hernán Funes y Alberto Lotuf, Strólogo se refirió a la exposición que tuvo el caso en estos casi ocho años –Paula Perassi desapareció en septiembre de 2011– y analizó: “Las falsas expectativas se van generando por el clamor popular, hay un relato armado, pero también es cierto que los jueces no podemos condenar con dichos sino con pruebas”.

En ese sentido, consideró: “Cualquiera que durante este proceso haya tenido contacto con todo, no con una sola versión, hubiera fallado igual que este tribunal”.

A sabiendas de que el fallo de este jueves será apelado por la defensa de la familia de la mujer de San Lorenzo, la jueza pidió: “Lo que no debe terminar es la búsqueda de una persona desaparecida. Y si alguien sabe lo que pasó, debería presentarse ante los jueces y contarlo, pero también probarlo”.

Al mediodía, el tribunal liderado por Strólogo y compuesto también por Mariel Minetti y Álvaro Campos falló a favor de la inocencia de los 9 imputados –4 civiles y 5 uniformados– por la muerte y desaparición de Paula Perassi, quien fue vista con vida por última vez el 18 de septiembre de 2011.

De esa manera, quedaron libres Gabriel Strumia –amante de Paula Perassi–, su esposa Roxana Michl, Mirta Rusñisky, presunta autora de la interrupción del embarazo y Antonio Díaz, empleado de Strumia. También los policías Daniel Puyol, Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez, acusados de encubrimiento.

Mientras la jueza Strólogo brindaba la entrevista en Telenoche, en San Lorenzo, en la esquina de los bancos, se realizaba una nutrida movilización para reclamar justicia y repudiar el fallo absolutorio.