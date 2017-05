La mamá del chico golpeado apuntó contra la escuela

Consultada sobre el estado de salud de su hijo, Gabriela refirió a Radio 2 que pese a no poder masticar ni hablar del todo bien, A. está bien de ánimo; con ganas, incluso de regresar a clases. “Pero el cirujano dice que es imposible porque no están pegados los dientes todavía”, explicó.

Desde el martes pasado, A. está en reposo absoluto. Se alimenta con sopas y licuados. No puede masticar desde que un compañero de la escuela le fracturó el maxilar y le hizo caer tres dientes. Su mamá, Gabriela, aseguró que entre los muchachos no existían problemas. Sí apuntó contra el colegio, la San Francisco Solano de barrio Echesortu. Dijo que hacía un tiempo se repetían los casos de violencia.

