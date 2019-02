La mamá del nene que quiso robar una joyería: "Fue una travesura"

La mamá del nene de 9 años que intentó asaltar una joyería con una réplica de pistola en Moreno, Buenos Aires, manifestó que su hijo cometió "una travesura". La declaración la hizo cuando fue a declarar ante la Fiscalía por el hecho.

"Vi el noticiero y lo traje...El nene se me escapa, no es la primera vez que lo hace. Fue una travesura", expresó Daniela, la madre del chico.

"Una travesura": para Daniela, la mamá del nene que intentó asaltar una joyería en Moreno, todo fue una travesura.

Dijo que el arma que usó era de juguete y mostró su propia desesperación: "Vi el noticiero y lo traje.... El nene se me escapa, no es la primera vez que lo hace" pic.twitter.com/qlO96ifelE — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 22 de febrero de 2019

La mujer contó que es soltera y trabaja como empleada doméstica en una casa de familia en Moreno. El nene tiene otros cinco hermanos pero no padre, y no concurre a la escuela porque el año pasado lo echaron por mala conducta.

Daniela comentó que su hijo tiró en la vía pública la réplica del arma después del intento de asalto.

El hecho tuvo lugar el sábado pasado, cuando un comerciante de 30 años abrió la joyería y luego ingresó un nene de 9 años. “Abrí la puerta, pensé que el nene me venía a pedir plata o para comer porque en la zona muchos chicos están pasando necesidad y ya entró preguntando otra cosa”, señaló el joyero.

El joyero asaltado por un nene con un arma de juguete: "Si a los 8 años hace esto, a los 14 me mata" https://t.co/6HGiD4yUgU pic.twitter.com/vde6q8Q8S9 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 21 de febrero de 2019

Según el relato del hombre, el niño le preguntó si tenía plata en la caja y alhajas. “Ahí me dice «porque yo en realidad…», agacha la cara, saca el arma de la cintura y me dice «quiero que me des todo, quedate callado»”, agregó el comerciante, que luego echó al menor.