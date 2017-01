La mitad de la población con ingresos gana hasta $8.000 al mes

Dicho de otra manera, el 10 por ciento de los hogares más pobre de la población concentra el 1,9% del ingreso total, mientras que el 10 por ciento más rico reúne el 29,1%. Asimismo, el informe del Indec dio cuenta que, al tercer trimestre de 2016, había en el país 10,8 millones de personas que no percibían ingresos. Son 177.000 menos que a fines del segundo semestre.

El organismo dio a conocer este jueves la “Distribución Funcional del Ingreso” para el período julio–septiembre de este año cuando la actividad económica registraba una caída del 3,7% , y la tasa de desocupación se ubicaba en el 8,5%, y la de la sub ocupación demandante del 7%, estos últimos dos valores, ligeramente por debajo de los del segundo trimestre, informó Télam.

