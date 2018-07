La noche en que Messi hizo de chofer de Darín

Hay encuentros insólitos. Algo así sucedió en la ciudad de Barcelona, entre dos argentinos famosísimos: Lionel Messi y Ricardo Darín. Fue el jugador de fútbol quien sorprendió al actor y le dio una enorme alegría. ¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo a lo que publica el sitio Infobae.com, Ricardo Darín fue invitado al programa Podemos Hablar, de Andy Kusnetzoff y que se emite por Telefé. El actor recordó el episodio que tuvo a Lionel Messi como protagonista. Sí, hubo una noche en que La Pulga fue el chofer del actor.

Todo comenzó en un programa de radio español. "Veníamos de unas notas en radio, donde pasamos por un programa deportivo y yo había discutido con unos tipos por este tema de la exigencia del ídolo, le pedían que meta cuatro goles por partido, yo me calenté un poco y les dije algunas barbaridades y entonces el tipo me dijo claro, 'vos lo defendés porque sos amigo'. Yo le digo, no, no sólo porque somos amigos sino porque me parece que es injusto… Dicho sea de paso, ese mismo fin de semana Messi metió tres goles, así que me la anoté", bromeó Darín al comienzo de su relato.

Con mucha atención del resto de la mesa, el actor continuó: "Salimos de ahí y la chica (asistente de prensa) escuchó todo esto y habrá pensado 'este se está haciendo que es amigo de Messi'. En el Paseo de Gracia que es una avenida muy grande y muy ancha en Barcelona, no había nadie. Era un martes o un miércoles a la noche que no queda nadie, no encontrábamos ni taxi, ni bondi nada para tomarnos y no teníamos cómo volver al hotel. Estábamos parados en una especie de bulevar, y de golpe escucho 'Ricardo' y era Messi solo en el mundo adentro de un auto. Y la piba, me acuerdo de la cara de la piba, que miró como diciendo esto: 'es una cámara oculta'. Yo le había dicho, no es que éramos tan amigos, pero sí nos conocemos. Y Messi nos llevó hasta el hotel, no tenía otra forma de llegar, la piba no salía de su asombro".