La noche que Cristina iba a reunciar y Carlotto le pidió que no lo hiciera

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reveló que la noche del voto no positivo de Julio Cobos con el que se cayó la resolución 125 de retenciones móviles la entonces presidenta Cristina Kirchner estaba decidida a renunciar y que desde el gobierno le pidieron que la llamara para convencerla de que no lo hiciera.

“Ella quería renunciar cuando fue el tema de la 125. Ella estaba agobiada… quería renunciar, se iba, se iba, se iba… Entonces me empezaron a decir, 'Estela, tenés que venir para hablar y convencerla'. No voy a dar los nombres, pero me lo pidieron y fui”, dijo.

El testimonio de la dirigente de Abuelas es la confirmación de las versiones que circularon esos días de que Cristina y Néstor Kirchner querían dejar el gobierno tras la dura derrota legislativa.

“Me recibió, estaba apurada y le dije, 'no te voy a ocupar mucho tiempo, pero te voy a decir algo: ni se te ocurra… ni se te ocurra, porque te necesitamos”, recordó Carlotto en declaraciones al programa Intratables (América). Y contó que también le dijo: “Estás haciendo las cosas bien y no vas a estar sola, vas a estar con nosotros y te van a acompañar los 30 mil desaparecidos”. Luego de eso, continuó, Cristina le agradeció y, claro, no dejó el gobierno.