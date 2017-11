La nota que dejó Delhon antes de quitarse la vida

Una hoja escrita a mano fue hallada en el lugar donde el abogado Jorge Delhon se quitó la vida. Había cinco palabras escritas: "Los amo. No puedo creer". También se conoció que antes de concretar la trágica decisión se comunicó con Pablo Paladino, ex coordinador del programa, también señalado por Alejandro Burzaco en sus declaraciones ante la Justicia estadounidense.

Según publica Infobae.com, la nota fue encontrada por personal de policía de la Provincia de Buenos Aires que trabajó en los rieles del Roca, a la altura de las calles 29 de septiembre y Oncativo, en el partido bonaerense de Lanús, el lugar donde el ex funcionario se quitó la vida.

El ex funcionario se suicidó luego de que el ex CEO de Torneos Alejandro Burzaco declarara ante la Justicia de Estados Unidos que pagó USD 4 millones en sobornos. En su declaración apuntó contra dos ex integrantes del Fútbol para Todos: Delhon, quien era el abogado contratado por la Jefatura de Gabinete, y Pablo Paladino, ex coordinador del programa.

Minutos antes del suicidio el abogado habló por celular con Paladino. El ex funcionario se comunicó con Delhon, con quien mantenía una fuerte amistad, y le ofreció reunirse en su casa para conversar sobre la acusación en contra de ambos que comenzaban a difundirse. Paladino lo esperó, pero su amigo nunca llegó.

La comunicación fue minutos después de las 18, contó el ex coordinador del FPT. Cerca de las 20, Dehlon ya se había suicidado: "Lo esperé en mi casa y nunca llegó, lo llamé mil veces para esperarlo". Ya era tarde. "Las noticias salieron a las 18, yo lo cité a las 18:20 y esto pasó a las 19", recordó.