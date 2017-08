La nueva moda de hacer yoga con cabras

Una nueva moda que se denomina "cabra yoga" es furor en los Estados Unidos. La innovadora modalidad fue impuesta por una mujer que celebra sus clases en una granja en las afueras de Tennessee.

Susane Marsh es la ideóloga del "cabra yoga" que ya cuenta con 200 personas en sus clases, aunque el fenómeno se expandió de inmediato por todo el país y se hizo eco en distintos medios del mundo.

Las cabras son utilizadas para calmar a los caballos de carrera y Marsh consideró que ese efecto podía ser trasladado a los seres humanos. La idea prendió y ahora hay incluso personas en lista de espera para tomar una clase.

“Las cabras son muy amigables y divertidas, les encanta ser el centro de atención”, dijo la profesora a los medios y explicó que “si bien el yoga es genial, no me concentré en él, si no en la interacción con los animales bajo el lema: una cabra para el alma”.