La nuez es el fruto seco que causa más alergias en los niños

¿Los frutos secos son recomendables en nuestra dieta? La respuesta es sí, pero ya pasada la infancia. Esto se debe principalmente al pequeño tamaño de la mayoría de ellos, que podrían obstaculizar la tráquea de los niños tras su ingesta, como es el caso de los maníes, las almendras o las avellanas.

Además de por sus proporciones, los frutos secos también son causantes de alergias graves, especialmente las nueces que, según una reciente investigación llamada Estudio Pronuts y realizada en Reino Unido, Suiza y España, son los que mayor frecuencia de alergia muestran en los niños a partir de los dos años y son los que provocan reacciones más severas.

De acuerdo con los datos arrojados en la 42 edición del Congreso de la Sociedad Española de Inmunlología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (Seica) celebrada en Málaga, las nueces son los alimentos que más anafilaxia causan en España que se manifista en forma de ronchas o hinchazón de los labios, aunque no los responsables de la mayor parte de las alergias a nivel internacional.

Este "podio" lo encabezan los maníes. No obstante, según otros de los datos analizados en la ponencia llamada Allergy to nuts: Lessons from the Pronuts study, en el marco del mencionado congreso, se han visto variaciones en las reacciones alérgicas dependiendo del los países estudiados. Por ejemplo, mientras que en España se dan más casos de alegria a la nuez, en Reino Unido, las alergias las producen los maníes, y en Suiza, los pistachos.

Estas diferencias pueden tener que ver con la dieta tradicional de cada país ya que, según el doctor Ángel Mazón, miembro de la Seicap, "se cree que pueden influir factores genéticos y culturales, en relación con los tipos de alimentos que utilizamos en cada país, así como la edad en la que se introducen" en nuestra alimentación diaria.