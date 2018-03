La odisea que denunció una pareja atropellada por un patrullero

Integrantes de una joven pareja denunciaron "una odisea" cuando fueron atropellados por un patrullero el pasado domingo en la esquina de Grandoli y Polledo, en barrio Nuevo Alberdi.

Este miércoles recibieron el alta y contaron en De 12 a 14 (El Tres) lo que tuvieron que vivir, mientras se recuperan de numerosos golpes en las piernas y cabeza.

"Nosotros circulábamos por Grandoli en moto, los dos con el casco puesto, y cuando cruzamos Polledo aparece un patrullero a una velocidad tremenda, sin balizas ni sirena encendida", contó Juan, quien agregó que en esa esquina hay un cartel de Pare que –según su relato– tampoco fue respetado por los efectivos que manejaban el móvil policial.

"Supuestamente iban a una persecución pero nunca se aclaró eso. A mi me golpeó en la pierna y a mi mujer la hizo volar, por suerte no tenemos quebraduras", indicó.

Pero el calvario de esta pareja no terminó en el accidente, ya que según indicaron la policía nunca montó un operativo para que se corte la calle y la ambulancia pueda actuar con tranquilidad: "Fue una imprudencia total, estábamos tirados en el piso y no cortaron el tránsito. A eso sumale que cuando me retiran en la ambulancia dobla un colectivo y la choca".

Horas más tarde fueron a realizar la denuncia en la sub comisaría segunda y recibieron la respuesta de que sólo iban a aceptar responsabilizar a los policías si la mujer también declaraba que hubo imprudencia por parte de su propio marido. "Me pidieron que lo culpe a él también cuando nosotros tenemos todo en regla".