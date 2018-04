La ovodonación: la alternativa para ser padres

Los Programas de Ovodonación o Donación de ovocitos (óvulos) buscan posibilitar el logro de un embarazo a mujeres que no pueden utilizar sus propios óvulos por carecer de ovarios, o porque los mismos no producen óvulos, o si los producen son de mala calidad. La alternativa de utilizar óvulos donados permite, en los casos mencionados, incrementar la probabilidad de lograr un embarazo y disminuir los riesgos genéticos relacionados con la edad materna.

Más del 22% de los tratamientos de reproducción asistida realizados en Argentina corresponden a este tipo de procedimientos. Para conocer detalles del Programa de Donación de Ovocitos, Rosario3.com consultó a la doctora Carla López, médica ginecóloga, especialista en Medicina Reproductiva

¿Quién necesita que haya gente solidaria y done sus óvulos?

Mujeres con una cantidad o calidad deficitaria de óvulos. Son las mujeres que pueden entrar en nuestro Programa de Donación de Ovocitos. Lo mismo que las mujeres que han hecho muchos tratamientos con óvulos propios y sus gametas no son buenas, no pudiendo lograr su embarazo. Quienes tienen una insuficiencia ovárica prematura o una menopausia precoz; mayores de 43 años; o quienes carecen de ovarios o que tengan alguna patología genética que puede transmitir a su descendencia, para las cuales realizamos una interconsulta con la consejería genética.

¿En estos casos está de por medio el deseo de esa pareja de ser padres?

Sí. Además creemos que es un derecho. Tan es así que existen muchas obras sociales que cubren estos tratamientos. Están incluidos dentro de la ley porque los casos antes mencionados son considerados causas de infertilidad, ya que muchas de esas mujeres no podrán lograr su embarazo; son personas que recurren a la ovodonación resignando algo de ellas, su genética, que va a ser aportada por los óvulos de la donante, aunque biológicamente es hijo de su vientre.

Sabemos por ustedes que la pareja humana no es muy fértil…

La especie humano es una de las menos fértiles, es entre el 20 y el 23% por ciclo.

¿Cuándo sabemos que estamos frente a una pareja que no es fértil?

Después de un año de búsqueda y no pudiendo lograr el embarazo, la pareja hace la consulta y nosotros comenzamos por escucharlos y a la vez les pedimos una serie de estudios. Estudiamos el aparato reproductor de ambos integrantes de la pareja; aquí es donde, muchas veces, se detectan las causas de la infertilidad y nos orienta en la instauración del tratamiento.

En el caso de tratarse de problemas relacionados con los óvulos, los médicos tratantes nos derivan a las pacientes. Nosotros, junto a ellas, reconstruimos su historia relacionada a sus óvulos y les hacemos los estudios pertinentes para incluirlas, como receptoras de la ovodonación, en lista de espera hasta que encontremos la donante acorde a esta receptora.

¿Siempre nos encontraremos que las donantes son menos que las receptoras?

Ocurre ahora que con el retraso de la maternidad por parte de las mujeres que posponen la suya por necesidades laborales, profesionales y sociales; lo que ha aumentado las pacientes con déficits en sus óvulos que requieren donación de los mismos para poder llegar al embarazo. Por eso apelamos a la solidaridad social de aquellas mujeres jóvenes que quieran tener un acto altruista y donar óvulos.

Cada vez más mujeres comienzan a buscar su embarazo después de los 40 años; en muchos casos, estas mujeres no van a poder lograrlo con sus propios óvulos; ya que la tasa de fertilidad con los propios o es nula o en muy baja. Además, las cuestiones genéticas que pueden afectar al niño por nacer aumentan a partir de los 40 años. Por eso siempre corremos detrás de la necesidad de óvulos ya que la cantidad de receptoras supera a la cantidad de mujeres jóvenes donantes.

Una vez que ya están los óvulos, ¿qué es lo que hacen?

En la selección se tiene en cuenta las características físicas y lo que las receptoras esperan de ese embarazo. Hay parejas para las cuales las características físicas son muy importantes y otras no son tan exigentes. Nosotros valorizamos color de tez, ojos, cabellos y el grupo y factor de sangre, buscando que sean compatibles.

¿Cómo es el trabajo con las donantes?

Somos muy estrictas con ellas. Llevan los mismos controles y cantidad de estudios que la receptora. Las condiciones para donar es ser menor a 32 años, sanas, no tener patologías congénitas hereditarias con una buena reserva ovárica. Pueden o no tener hijos. Hacemos estudios de cariotipos y de patologías de transmisión sexual. Se les hace además, y es muy importante, una evaluación psicológica. Una vez cumplidos todos estos requisitos, esa persona puede donar. Como se colige de aquí, no todas las mujeres jóvenes que se postulan como donantes pueden donar.