La particular historia de amor entre Macron y su esposa

Ante la mirada de un país conservador, Macron, ha expresado su amor incondicional hacia Brigitte en cada oportunidad: “He decidido no esconder mi vida privada. ¿Por qué? Porque sí, tengo una mujer, vamos de vacaciones con ella porque la amo, porque mi familia es importante y es el fundamento de mi vida”, expresó el presidente de Francia a los medios.

