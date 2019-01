La provincia no detectó ningún indicio de un atentado contra Luis Paz

El plan para atentar contra Luis Paz en la cárcel de Coronda que surgió de escuchas realizadas a presos de esa unidad y de Chaco no tuvo, para las autoridades de Santa Fe, un correlato en indicios concretos: no hubo una granada detectada y descartaron que se pueda envenenar a un interno desde la cocina.

El subsecretario del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Juan Martínez Saliba, atribuyó el traslado de Paz a que el detenido “tiene una causa federal” y no correspondía que esté alojado en un penal provincial.

Martínez Saliba dijo que el acusado de narcotráfico y lavado de dinero, padre del asesinado Martín “Fantasma” Paz, estuvo “desde el 12 de diciembre hasta el 20 de diciembre alojado en la Unidad Penitenciaria de Coronda” en un “pabellón especialmente preparado, con todas las medidas de seguridad”.

“Un día antes del traslado recibimos la comunicación de que podrían atentar contra la vida del interno”, dijo el funcionario pero aclaró que esa amenaza no explicó el movimiento del interno: “El señor Paz fue trasladado a una cárcel federal porque tenía una causa federal”.

Sobre los datos que surgen de las escuchas de los presos que pretendían atacar a Paz en Coronda, Martínez Saliba negó el ingreso de una granada (para tal fin) a la unidad penitenciaria. “No tuvimos ninguna novedad en la cárcel al respecto, no se detectó ningún elemento no permitido o explosivo", dijo y habló de un "presunto plan", es decir que no lo dio por probado.

“También se decía que lo querían envenenar pero en las cocinas penales tenemos personal de custodia a quienes están cocinando para que esto no suceda”, ofreció como argumento el subsecretario del Servicio Penitenciario.

Martínez Saliba también quiso despejar las dudas sobre la seguridad al interior de las cárceles provinciales. “Tenemos seis mil internos alojados en la provincia de Santa Fe y el año pasado solo tuvimos dos homicidios dentro de las cárceles”, aseguró.

El intento de atentado

Un informe de inteligencia de la Policía Federal, basado en escuchas telefónicas a presos, alertó sobre un intento de asesinar a Luis Paz cuando estaba alojado en Coronda.

Internos de dos unidades planeaban asesinar al hombre que está preso bajo la acusación de liderar una banda narco con una granada. Otra de las escuchas indican un intento de envenenarlo.

En las escuchas, Jonatan B. (preso en Resistencia, Chaco) habla con “Chino” (en Coronda, Santa Fe). De sus conversaciones surge que el líder del intento es "Anteojito", quien sería uno de los líderes de Los Monos Ariel Máximo "Guille" Cantero.

550 presos federales de más en Santa Fe

Más temprano, Lucía Masneri, del Servicio Penitenciario, explicó a El Tres que "todos los internos que dependen del sistema federal deben estar en cárceles federales".

"Hay un convenio que fija en 50 los presos federales en cárceles santafesinas pero existen 600, por lo tanto Paz y otros 550 exceden ese cupo", dijo y señaló que el detenido fue llevado a Marcos Paz.