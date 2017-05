"La provincia tiene síndrome de apropiación de méritos ajenos”

Contigiani había sido duro con la participación en la negociación del vicejefe de gabinete de Macri, Gustavo Lopetegui, accionista y co-fundador de la empresa láctea Pampa Chesse que opera en la cuenca lechera, y ex director de Milkaut.

En este sentido, dijo que al ministro de la Producción provincial, Luis Contigiani "no lo vi nunca en la negociación", pero sí que lo escuchó criticar desde afuera.

Por su parte, el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile también se expresó con contundencia sobre la participación del gobierno socialista en el encauce del conflicto: "No discuto, me pregunto en qué parte estuvo el gobierno provincial en la negociación".

En contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2, la diputada provincial por Cambiemos, Cecilia Arcando aseguró que el gobierno nacional fue “el único que intervino” en el conflicto de la cooperativa e incluso advirtió que cuando desde la Casa Rosada pidieron a la provincia que “en el mientras tanto asistieran a las familias”, la provincia dijo “que la ayuda no estaba en la agenda”.

