La reacción de referentes feministas tras la votación en el Senado

Una vez concluida la sesión en el Senado donde fue frenado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, referentes de colectivos feministas se expresaron en las redes sociales. Responsabilizaron por las muertes en abortos clandestinos que ocurren de ahora en adelante a los legisladores que votaron contra la iniciativa.

La periodista Ingrid Beck consideró que "a partir de ahora, cada muerta por aborto clandestino tiene responsables". "Son las senadoras y los senadores que votaron a favor del aborto clandestino #AbortoLegalYa", escribió. En la misma línea tuiteó la escritora Florencia Etcheves al decir antes de la votación: "El NO ganará hoy. Pero el futuro no les pertenece. Lamento por las mujeres que morirán hasta que el aborto sea legal. Lamento profundamente".

"Valiente es quien va por lo extraordinario. Valiente es quien aún teniendo miedo lo hace igual. Valiente es quien sangra por sus ideales. Valiente es quien le pone el cuerpo y la voz al que no la tiene. Estos no son valientes. Estos son los cobardes de siempre, que no quieren q nada cambie", tuiteó Florencia Peña.

"Me da tristeza vivir en un país que apoya la clandestinidad Me dan vergüenza la mayoría de quienes nos representan Me da rabia por cada mujer que muere por la hipocresía...", reflexionó la cantante Lali Espósito.

Carla Peterson opinó tras el resultado de la votación que "las luchas son más largas" de lo que a veces se sueñan. "Pero esta ya la ganamos. Agárrense, Que la juventud es nuestra. Hasta mañana", destacó.

Por su parte, Malena Pichot comentó: "Y así los senadores y anti derechos hoy se van a ir a dormir felices de que le salvaron la vida a personas que no existen, literalmente hablando, y lucharon porque sigan muriendo mujeres. Tranqui la #EstupidezCompleja".

Jimena Baron señaló en su cuenta de Twitter que "esto recién empieza" y que "no será sencillo" lograr la aprobación del proyecto. Además, criticó a la vicepresidenta Gabriela Michetti por su conducta como presidenta del Senado.

Lindo el chicle, lindo todo.

"Van a pasar a la historia como los que con su voto se cargaron a miles de vidas....¡irresponsables!", publicó Nancy Dupláa.

La escritora Claudia Piñeiro sostuvo que "tarde o temprano habrá ley" de despenalización del aborto. "Pero el aborto ya ganó la batalla cultural porque estamos todos juntos para escuchar, contener y acompañar a cualquier niña, joven o mujer que decida abortar, ocupando el lugar que el Estado deje ausente", agregó.

"Ganó el No a las mujeres. Ganó la desidia, la hipocresía y la ignorancia. Mujeres que festejan que otras van a seguir muriendo como ratas en la clandestinidad, lo gozan y festejan con ¡Vamos todavía! La clase política es nefasta, les deseo lo que son. Desagradables", tuiteó Dolores Fonzi en alusión al comentario que hizo Michetti cuando se conoció que se había frenado la iniciativa.

Ganó el No a las mujeres.

Ganó la desidia, la hipocresía y la ignorancia.

Mujeres que festejan que otras van a seguir muriendo como ratas en la clandestinidad, lo gozan y festejan con Vamos todavía!

La cantante y actriz Muriel Santa Ana advirtió: "Nos vemos en las urnas. O en las clínicas clandestinas que ustedes decidieron mantener".

En tanto, la artista María Virginia Godoy o "Señorita Bimbo" dijo que la votación dio la espalda a una necesidad. "Tenemos miles. Queremos todo, vamos por todo. Más fuertes que ayer. Hoy nos seguimos teniendo. Más pañuelo verde en todo que nunca", consideró.