La triste historia de una nena de 5 años atropellada en Puerto Norte

La historia de una nena de 5 años que suele limpiar vidrios en la zona de Puerto Norte es muy dolorosa. Como muchos otros chicos en Rosario, pasa gran parte del día en la calle, por causa de un entorno familiar muy complicado. Días atrás, una mujer que la vio llamó a la policía para pedir que hagan algo por ella, pero le dijeron que no se podía hacer “nada”. La niña fue atropellada por un vehículo y ahora se recupera en un hospital de la ciudad.

Florencia es la rosarina que se preocupó por la pequeña y llamó para que averiguen por su situación. También advirtió que corría riesgo de sufrir un accidente caminando entre los coches que circulaban por el lugar.

“Ayer cuando vi la ambulancia y la nena tirada en el piso, me acerqué a la policía y les dije que yo había llamdo por ella y me volvieron a decir que no se puede hacer nada por estos chicos”, le contó Florencia al periodista de El Tres, Pedro Levy, en el programa De 12 a 14.

“La situación que vive esta chiquita es muy lamentable, muy triste”, agregó la mujer.

Según pudo averiguar el periodista, la nena es cuidada por su hermano de 15 años. Su padre está detenido y la madre realiza tareas sociales.