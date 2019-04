La vieja y olvidada Ruta 9: muertes, pozos y un contrato incumplido

Por estos días, gran parte de la riqueza agrícola de la región sale por la Ruta Nacional Nº9 hacia los puertos. Sin embargo, todo ese capital en movimiento no se condice con el estado de la traza, que según autoridades ocasionó casi 20 muertes en los últimos 5 años. El periodista Juan Pedro Aleart elaboró un detallado informe desde el lugar para El Tres, donde hablan los que sufren esa vieja y olvidada ruta por que circulan familias, estudiantes y trabajadores a diario. Y también develó la historia de un contrato incumplido, con un obrador muy costoso que por estos días se está desarmando sin haber cumplido con el fin para el que fue construido.

En las imágenes que se emitieron este jueves en De 12 a 14 (El Tres) se pudo observar el calamitoso estado de la ruta; sin banquina, sin señalización, con huellas y grietas. “Es un peligro, prácticamente ya no queda ruta”, contó un automovilista.

Un camionero describió que “muchas veces me tengo que salir de mi mano para esquivar pozos y eso puede ocasionar accidentes”. Y agregó que “de noche no transito por acá y muchos menos con lluvia; no la recomiendo”.

Por esa importante vía que en su tramo inicial une a las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, los tres conglomerados urbanos más importantes del país, transitan todos los días automovilistas, camiones y colectivos del transporte interurbano de pasajeros.

“Un estado catastrófico”

Stella Clérici es la intendenta de Cañada de Gómez. Desde hace mucho tiempo se puso al frente de los reclamos por la reparación de la Ruta 9, que en el tramo que pasa por su ciudad se encuentra prácticamente intransitable. “La ruta 9 está en un estado catastrófico. A partir de eso, hace más de diez años que venimos reclamando la reconstrucción integral de la ruta”, le contó la Jefa comunal a Juan Pedro Aleart.

Clérici destacó que “toda la región se mueve por la 9; nuestros estudiantes, trabajadores, familias”. Luego denunció: “Sufrimos discriminación o llamalo como quieras, pero hace diez años que estamos padeciendo con esta ruta”.

El año pasado, la Municipalidad de Cañada de Gómez hizo una presentación ante el Juzgado Federal I por el estado de la ruta en los 22 kilómetros que corresponden a su jurisdicción. El juez Aurelio Cuello Murúa resolvió ordenar a Vialidad Nacional que adopte las medidas básicas en cuanto a reparación y señalización.

Esas obras mínimas se hicieron, pero para la intendenta Stella Clérici “se hicieron mal y en forma insuficiente”. “No han cumplido en abosoluto lo que dispuso el juez. Aquí estuvo tabajando Vialidad, pero los mismos muchachos te decían que era una vergüenza que les dieran dos camiones de materiales para 22 kilómetros”, confió.

“Esto no es una ruta nacional por donde sale la riqueza del país, es realmente una vergüenza. Se llevan la soja, la riqueza y nos dejan los pozos”, sentenció la intendenta.

El obrador que nunca obró

En 2015, Vialidad Nacional firmó un contrato de obra que nunca se ejecutó. En ese entonces se adjudicó una obra para el tramo Roldán-Bell Ville, prometiendo dejar esos 170 kilómetros como nuevos: pavimentación, banquinas, señalización y más tres años de mantenimiento de la traza. Pero el proyecto ejecutivo presentado por la UTE compuesta por las empresas Corsan, Obring y Laromet, nunca tuvo respuesta de la actual administración nacional. Quedó en stan by a pesar del contrato firmado.

Mientras tanto, hubo compra de maquinaria y se instaló un obrador en Cañada de Gómez en 2016: “Obring, una de las integrantes de esa UTE, instaló su planta en Cañada de Gómez, pero sólo pudo usarla en la Municipalidad porque ha ganado varias licitaciones para calles de la ciudad; pero de la ruta 9, nada”, actualizó la intendenta Stella Clérici.

Una planta de asfalto fue comprada exclusivamente y traída desde Brasil para la ruta 9, pero nunca se usó para la reconstrucción de la 9. Actualmente el obrador se está levantando junto con todos los carteles de señalización que ya estaban listos para colocarse al costado de la traza.

El verdadero costo

En el cierre del informe de El Tres, Héctor Van Valssenhoff, de Protección Civil, indicó que “desde el 2014 a la fecha hemos tenido casi 20 muertos en accidentes en esta ruta y el estado de la ruta tuvo que ver en un 80 por ciento de los siniestros fatales”.