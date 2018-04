Ladrones encapuchados le hicieron vivir una pesadilla a una familia de zona noroeste

Una verdadera pesadilla vivió una familia del barrio Stella Maris, en la zona noroeste de la ciudad, cuando tres ladrones encapuchados y armados entraron a la casa, amenazaron con matar a los chicos que dormían su habitación, y comenzaron a exigir un dinero que no había en la casa. Finalmente se llevaron algunos electrodomésticos. Es el segundo robo que sufren en una semana.

Eran cerca de las 4 de la mañana cuando Mercedes y José Luis escucharon ruidos sospechosos que los sobresaltaron. José Luis fue a ver qué pasaba y se encontró con que los tres ladrones ya habían entrado a la vivienda por atrás. El intentó pararlos, dijo al móvil de De 12 a 14, pero uno de los delincuentes ya había entrado al dormitorio de los chicos, les apuntó con un arma, y lo obligó a arrodillarse.

“Me decían que me quedara quiero, que los iban a matar”, recordó.

“Me pedían plata, la llave de la moto. Yo les decía: «Ya me robaste, no me podés robar de nuevo»”.

Claro, el robo del jueves de la semana pasada había sido menos traumático: “Fue un minuto” en el que a José Luis le robaron la billetera y un televisor.

Esta vez los ladrones estuvieron 20 minutos pidiendo una plata que a familia no tenía y amenazando con matar a los chicos.

Finalmente se fueron con un televisor y un celular. Mercedes y José Luis quedaron aterrados. No era para menos.