Lali Espósito: "Me encararía a Pampita"

Lali Espósito se engancha poco con los comentarios, los dichos y rumores. Más si tienen que ver con su vida privada. Una vez más quedó demostrado que está más allá de eso, con la respuesta que ensayó sobre los dichos de Yanina Latorre, quien sostuvo que su novio, Santiago Mocorrea, había intentado conquistar a Pampita antes de salir con ella.

"No, ese es mentira. Nos hemos reído mucho y él se sorprende de las cosas que inventan", dijo Lali mientras caminaba por la calle Corrientes rumbo al teatro Apolo donde su amiga, Candela Vetrano, protagoniza Mujeres Perfectas.

Luego aclaró que, si hubiese sido cierto, no tendría por qué enojarse, ya que ocurrió antes de conocerse. "Me parece perfecto, ¡si es una bomba! Yo también me encararía a Pampita, ¡Obvio!", confesó e inmediatamente, para que no se generen polémicas, aclaró: "Estoy diciendo que es una diosa, nada más, es vox pópuli".