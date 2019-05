“Lanata publicó una foto mía comiendo un choripán, oh qué terrible”

María Teresa Carbano, la presidenta de la Fundación del Libro, respondió al informe que el periodista Jorge Lanata presentó en su programa PPT, en donde se la señaló como “militante kirchnerista” por haber presentado el libro “Sinceramente” junto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y se reprodujo una imagen de ella comiendo un choripán en un viaje a Angola con el gobierno anterior.

“Fui a Angola representando a la Cámara Argentina del Libro y nos convocó la Secretaría de Cultura junto a representantes del arte y la cultura. Fue una acción de un gobierno, de la misma manera que viajé al Mica en Bogotá (Colombia) con el actual gobierno”, aseguró Carbano en diálogo con el periodista Alberto Lotuf (A diario, Radio 2).

La titular de la Fundación del Libro, que esta semana llegará a Rosario para la edición local de ese encuentro cultural, dijo que viaja a diversos congresos y ferias “desde 1998 con los dineros de nuestra Pyme editorial” y que de esa manera también representa al país.

Si bien minimizó el informe de PPT y sólo se reconoció como “militante del Club Huracán”, sí pidió seriedad en el trabajo periodístico: “A mi me encantaría que se informe bien, en todo caso que se me pregunte. (Lanata) publicó una fotografía mía comiendo un choripán, oh qué terrible, qué símbolo”.

Carbano contó que no pidió derecho a réplica al programa porque “no quiero entrar en un contrapunto, es una escalada que me parece no lleva a ninguna parte”.

“Soy presidente de la fundación desde septiembre del año pasado. Me encontré con el hecho de haber participado de la presentación del libro de la senadora Cristina Fernández y quedar en medio del fuego cruzado. Hay una intencionalidad en esto”, analizó.

La titular de la Fundación del Libro señaló también que le llamó la atención que no tuvo mucha repercusión el programa de Lanata, salvo por “colegas y amigos que me llamaron para hacer una broma”. En cambio, reconoció: “Cuando fue la presentación del libro Sinceramene conocí lo que son trolls. ¡Ay, qué increíble! Me amargó mucho”.

“Ahora van a decir que soy una militante socialista porque voy a la Feria del Libro de Rosario (desde este jueves 30)”, añadió.