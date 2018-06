Lanzan plataforma de adhesión virtual a la despenalización del aborto

En el marco del debate en la Cámara de Diputados de la Nación, del proyecto de ley de despenalización del aborto, se viralizó una propuesta que invita a visibilizar el apoyo a la iniciativa, en todo el país, a través de la plataforma de adhesión virtual Aquí-estamos.com,

El mecanismo de adhesión consta de tres pasos: 1- Entrar a la página. 2- Buscar la propia ubicación en el mapa y 3- Ingresar la cuenta de alguna red social con que se cuente.

Mercedes D'Alessandro, cofundadora de Economía Femini(s)ta, contó que se les ocurrió esta opción para que las personas que no puedan movilizarse hacia el punto de encuentro puedan participar y, además, como alternativa para los que no pueden por algún tipo de discapacidad. "Esta plataforma permite que puedan sumarse de todas maneras y estar presentes aunque sea on line en estas luchas por derechos que venimos protagonizando las mujeres", dice.

"Nos interesa mucho generar este tipo de plataformas que contribuyen a que Internet también sea un espacio de activismo político. Hay veces que se desprecia el rol de las herramientas tecnológicas, nosotras por el contrario queremos valorarlas, queremos darle más importancia y protagonismo porque es la manera en la que hoy construimos nuestras redes entre las personas. Queremos que sirvan para poder canalizar demandas sociales y aportar a la lucha por nuestros derechos", dijo.

La página fue diseñada por Agurtzane Urrutia, en colaboración con el desarrollador Sebastián Waisbrot. Hasta el momento, el mapa cuenta con más de 11.800 adhesiones al proyecto.

Este mapa tuvo tres ediciones anteriores con el paro de mujeres del 8 de marzo de 2017 y 2018 y la manifestación del 3 de junio de 2017 de #NiUnaMenos. Yo quería colaborar un poco para que las personas que no puedan movilizarse o no salen a participar en la calle por algún motivo puedan encontrar la manera de estar presentes de algún modo".