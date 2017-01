Las 10 habilidades que más demandará el mercado laboral global en 2017

Otro aspecto relevante vinculado con los datos, es la interfaz de usuario. Cuando la página es difícil de usar, demora en cargar, posee exceso de publicidad, el contenido se presenta en grandes masas de palabras con tipografías obsoletas, las imágenes son escasas y los objetivos son poco claros porque los botones de acción no están bien identificados, el usuario abandona el sitio. El diseño de interfaz posee gran parte de la responsabilidad sobre lo que hace el usuario con el sitio, por eso es importante que sea amigable y sencillo.

