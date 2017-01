¿Las cardiopatías congénitas se heredan?

No se trata de una enfermedad de carácter hereditaria en un ciento por ciento.

En otros casos son adquiridos por haber sido personas con exposición a agentes que son teratógenos. Pero, en la mayoría de los casos, los pacientes nacidos con cardiopatías congénitas no tienen ningún antecedente. Tiene un riesgo aumentado del 4% si ya tiene un hermanito con una cardiopatía y un 8 a 12% si el papá o la mamá la tienen.

En muchos casos sí hay una predisposición familiar con una carga genética importante; ya que hay familias en las que existe más de un integrante de la familia con cardiopatía congénita, como padres, madres, hermanos, etc.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo