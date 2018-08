Las cosas por su nombre: ¿Sexo casual o touch and go?

Fundéu Argentina, un programa de la Fundación Instituto Internacional de la Lengua Española (FIILE), intenta mejorar la forma en la que se expresan los hispano hablantes. Ésta vez hicieron foco en la expresión en inglés touch and go (o touch-and-go) para referirse al sexo casual. ¿Está bien decirlo?

En los medios de comunicación se encuentran frases como «“Touch and go” en verano: por qué las relaciones ocasionales proliferan durante la época de vacaciones», «Barón reveló que desde que rompió con el tenista no tuvo sexo, aunque reconoció que puede haber un touch and go a futuro»o «Un touch and go virtual».

Según el diccionario de lengua inglesa Oxford, touch and go posee dos significados: como adjetivo, significa que una situación o un resultado determinado es posible pero muy incierto; como sustantivo, se utiliza en aeronáutica para designar la maniobra en la que una aeronave toca el suelo como si fuera a aterrizar y vuelve a despegar inmediatamente, y puede traducirse como aterrizaje y despegue inmediato o toque y despegue. Otros diccionarios de lengua inglesa incluyen el significado de (situación) crítica, delicada, precaria.

Sin embargo, a diferencia de los sentidos que designa en el idioma original, en Argentina es frecuente que este extranjerismo se use con el sentido de sexo casual, probablemente como resultado de una traducción literal, palabra por palabra: tocar e irse, expresión coloquial que significa pasar (por un lugar) rápidamente, permaneciendo solo un momento, y, en sentido metafórico, falta de compromiso.

Sin embargo, en lugar del extranjerismo, se recomienda optar por palabras o expresiones en español como sexo casual, ocasional o sin compromiso; romance o relación amorosa pasajera; aventura; relación sexual esporádica, u opciones coloquiales como fato o polvo, según el contexto.

Así, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir «Sexo casual en verano: por qué las relaciones ocasionales proliferan durante la época de vacaciones», «Barón reveló que desde que rompió con el tenista no tuvo sexo, aunque reconoció que puede haber aventura a futuro» y «Un polvo virtual».