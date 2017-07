Las dietas ricas en carbohidratos y grasas trans provocan la pérdida de dientes

Como explica Georgios Kotsakis, director de esta investigación publicada en la revista "Clinical Nutrition", "los efectos deletéreos de los patrones dietéticos cariogénicos sobre la pérdida dental están bien caracterizados, pero la contribución de la inflamación sistémica transmitida por la dieta permanece inexplorada. Estudios recientes han revelado el papel protector de algunos nutrientes específicos sobre la salud periodontal. Sin embargo, todavía no se ha podido establecer que la dieta en general sea un factor de riesgo modificable para la salud bucodental".

