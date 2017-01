"Las fiestas se trasladan a localidades con controles más débiles"

Consultado por la periodista Evelin Machain sobre el consumo de estupefacientes que se denuncia en este tipo de eventos, señaló: "Todos conocemos que hay una situación muy grande de jóvenes y no tan jóvenes, que facilita un mercado en movimiento sobre este tipo de drogas que tanto afectan a la salud". Luego, indicó: "Es un trabajo que se combina con las políticas de seguimiento y sanción del narcotráfico".

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), el ministro anunció que ya están convocando a las ciudades más importantes de la provincia y a aquellas más pequeñas pero que suelen albergar fiestas masivas, para reunirse el lunes próximo. "No están haciendo lo suficiente las normativas locales. Cuando en las ciudades más grandes se ponen más regulaciones y las estructuras de las fiestas se trasladan a ciudades más pequeñas con estructuras de control más débiles", sostuvo.

