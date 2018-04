Las frases más fuertes a favor y en contra de la despenalización del aborto

La Cámara de Diputados retomó ayer el debate en comisión sobre la despenalización del aborto, en cuya segunda jornada expusieron dirigentes políticos, un rabino y dos referentes que plantearon con crudeza la situación de las jóvenes más pobres de la sociedad. A diferencia de lo que sucedió el martes, en la apertura del tratamiento sobre el proyecto para legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14, no hubo movilizaciones en las adyacencias del Congreso mientras se realizó el plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Familia, y Legislación Penal, con escasas presencias de diputados.

En la reunión coordinada por el macrista Daniel Lipovetzky los testimonios más destacados a favor de la despenalización del aborto correspondieron a la escritora Claudia Piñeiro, el jurista Roberto Gargarella y la ex legisladora del colectivo LGBT María Rachid, mientras que por el rechazo lo hicieron las referentes sociales Lorena Férnandez y Carolina Mangold, la dirigente del Frente Joven Camila Vigo y el ex senador Eduardo Menem.

A favor

Mario Sebastiani: "Un aborto es 14 veces menos peligroso que un embarazo y un parto. Si gana el no, ¿quién gana?".

Mariana Carbajal: "Es imprescindible que se garantice la ESI y la entrega de anticonceptivos y que el Estado nos ampare cuando en la desesperación decidimos abortar".

Natalia Gherardi: "El ejercicio de la libertad no puede estar librado a la buena fortuna ni a usa situación de privilegio. Por eso las normas tienen la obligación de proteger los derechos".

Andrea Berra: "La negación del acceso al aborto seguro ha sido considerado como tortura por el relator de la ONU contra la tortura".

Andrea D'Atri: "Nos impacienta que en vez de debatir lo que hay que debatir, nos quieran a retrotraer a cuestiones pasadas. Nos impacienta y nos urge, porque las jóvenes más pobres del pueblo trabajador las que siguen muriendo".

Claudia Piñeiro: “Cada vez que alguien dice que está en contra porque está con la vida nos excluye a todos. No permitamos que nos roben la palabra vida. Estamos a favor de la vida también”

Roberto Gargarella: “Las normas que regulan el aborto son vetustas y jurídicamente impugnables”.

En contra

Camila Duro, del Frente Joven: “El aborto es un fracaso social, debemos todos comprometernos con los derechos de las mujeres”.

Eduardo Menem, ex senador nacional: "Tenemos que hacer un enfoque integral a través de la salud reproductiva, de la educación, porque tenemos que conciliar el derecho a la vida con el derecho sagrado de la mujer"

Marcos Mauricio Córdoba, titular de Derecho de Familia de la UBA: “Si la biología discute cuándo se produce la concepción, yo tengo que atender que rige en la Argentina lo que se llama lo precautorio: si yo no sé si lo que está dentro de ese organismo es una persona no puedo eliminarlo, ante la falta de certezas no debo abandonar su protección"

Lorena Fernández, referente social del Barrio 31: “Tanto el hombre como la mujer tienen que decidir. Si legalizan el aborto va a ser un anticonceptivo más”

Dr. Fishel Szlajen, rabino: "Las excepciones, cuando la vida del embrión amenaza la de la madre, o por patologías, son casos insignicantes frente a la gran cantidad de abortos que se realizan”.