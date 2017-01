Las mudazas a y desde la Casa Blanca serán en simultáneo: entra uno, sale otro

Si bien los responsables de realizar la modificaciones en la Casa Blanca esperan que el nuevo mandatario indique los cambios que desea aplicar, trascendió que por ahora sólo Trump dormirá en la casa presidencial. Su mujer, Melania, planea quedarse con su hijo en Nueva York para que no pierda el año escolar.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo