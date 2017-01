Las personas impuntuales son más creativas y optimistas

- Ven la solución y no el problema

- No sufren de estrés

En los años 50 diversos investigadores empezaron a dividir a las personas en dos grupos diferentes de personalidad: tipo A y tipo B. El primero te hace competitivo e impaciente, mientras que el último te hace ser relajado, creativo y optimista. Y ser optimista es algo bueno para la vida. Tal vez no para el tiempo de los demás en momentos específicos, pero sí para mantener una actitud positiva frente a lo que venga.

Ser impuntual no es malo, solo se tiene una percepción del tiempo y de la vida es distinta al resto de la gente, Se los considera irrespetuosos, desconsiderados y poco profesionales. Sin embargo, diversos estudios como el publicado en researchgate.com y comunicado por el sitio nodocios.com.ar afirman que las personas impuntuales son más exitosas y creativas que el resto.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo