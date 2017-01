Las personas pueden cambiar su forma de ser en un mes

De los casos analizados se desprende que los cambios empiezan a producirse entre uno y dos meses después de iniciar estas intervenciones, y no se registró evidencia de que sus efectos desaparezcan con el tiempo. Por el contrario, parecen perdurar.

¿Qué terapias se pueden realizar para cambiar? El estudio comprobó que las de tipo cognitiva, la psicoterapia, y las prácticas como el yoga resultan efectivas. Lo que más se modificó positivamente fue la estabilidad emocional, mientras que varió menos la franqueza y sinceridad de cada persona. En cambio las farmacológicas u hospitalizaciones no mostraron ningún cambio.

“La respuesta a la pregunta de si la personalidad puede cambiar es sí, y no sólo en las primeras etapas de la vida”, aseveraron tras su arduo trabajo publicado por la Asociación Americana de Psicología y reproducido por el portal El Espectador .

La personalidad de cada uno es un elemento fundamental que se refleja en la forma en que resolvemos los conflictos, nos relacionamos con la pareja o encaramos un proyecto. Cuando esta no da resultados efectivos ante la situaciones que se presentan, siempre aparece la pregunta en torno a si una persona puede o no cambiar su forma de ser. Un estudio demostró que la respuesta es afirmativa, y que es posible hacerlo en un mes.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo