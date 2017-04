Las últimas horas de Madeleine McCann antes de desaparecer

El próximo 3 de mayo se cumplirán 10 años de la desaparición de Madeleine McCann, la niñita que fue a pasar vacaciones, desde Reino Unido junto a sus padres y hermanos mellizos, a una playa portuguesa y jamás volvió a ser vista. Desde entonces, se inició una investigación con múltiples vaivenes y cruzamientos pero, concretamente, no se han hallado restos de la niña. El sitio Infobae.com publicó un detalle de lo que hizo la familia en ese últimas 24 horas previas.

En las últimas horas, la niñera del Ocean Club –el resort contratado por los McCann para las vacaciones– que cuidó de Madeleine y de los mellizos Sean y Amelie, rompió el silencio y contó cómo que se supo de la desaparición de la pequeña. Pero, ¿cómo fueron las últimas 24 horas de la familia? Aquí, una reconstrucción, hora por hora de una jornada que ya cumple una década.

10 a.m

Luego de desayunar en el comedor central del Ocean Club, los McCann llevaron a Madeleine y a los mellizos Sean y Amelie al Kids Club del hotel al cuidado de las niñeras que allí trabajaban. Luego, ambos salieron a realizar una caminata matinal, como acostumbraban.

12.30 p.m

Kate y Gerry recogen a los niños del Kids Club y se dirigen a su habitación. Allí almuerzan, se cambian de ropa y regresan a las instalaciones comunes del hotel para pasar un rato en la piscina central.

2.29 p.m

La última fotografía. En la piscina del hotel, los padres de Maddie le toman la que sería la última imagen a su hija. No sabían que horas después desaparecería. El reloj de la cámara marcaba 1:29, pero los padres aclararon que estaba una hora atrasada.

3.30 p.m

Los padres vuelven a llevar a los niños al Kids Club del resort. Dos horas más tarde, a las 5:30 cenarían allí mismo.

6 p.m

Kate recoge a los niños por la guardería del hotel y se dirige a la habitación 5 A, mientras Gerry dedica una hora a jugar al tenis con amigos.

6.30 p.m

Gerry le pide a su amigo David Payne si puede ir a ver si Kate y sus hijos ya están en la habitación. Payne formaría parte del grupo de los siete que esa noche irían a comer a un restaurant de tapas, a pocos pasos del hotel.

Gerry McCann regresa a su habitación luego de una hora de tenis. Los padres acuestan para dormir a los niños, Madeleine, Sean y Amelie, en el cuarto del frente que da al aparcamiento y a la calle. Maddie es colocada en una cama simple, mientras que los mellizos son puestos en dos cunas de viaje.

7.30 p.m

Los McCann se duchan y se cambian para salir. Los esperan cinco amigos, con quienes compartirían tapas en un restaurant a 50 metros de la habitación de sus hijos.

8 p.m

Antes de partir al restaurant con amigos, abren una botella de vino para beber. A los pocos minutos, parten.

8.40 p.m

Los McCann son los primeros en arribar al restaurant.

8.55 p.m

El grupo, ya completo, comienza a ordenar las entradas para comer. Se inicia la rutina del chequeo de los menores. Los McCann no eran los únicos que tenían hijos y se turnarían entre los mayores para ver que todo estuviera bien. El primero en ir es Matt Oldfield. Los Payne todavía no arribaron al lugar para comer y Oldfield les avisa que los estaban esperando.

9.05 p.m

Última vez que alguien vería con vida a Maddie. Es el turno de Gerry para regresar al resort. Ingresa por las puertas corredizas que daban a un patio. Las habían dejado abiertas para evitar tener que entrar por otra que hacía mucho ruido. No querían despertar a los niños. Desde hacía casi una semana realizaban la misma rutina cada noche que salían a comer. Las puertas estaban siempre sin seguro. Al ingresar, Gerry nota que la puerta de la habitación de los niños está más abierta de lo normal. Él siempre la deja entornada. Extrañado, mira en su cuarto si Madeleine se había pasado a la cama matrimonial. No. Regresa donde estaban los niños y los ve a los tres profundamente dormidos.

9.08 p.m

El padre de Maddie sale de la habitación y observa a Jeremy Wilkins del otro lado de la calle. Wilkins es otro de los huéspedes del hotel que vacaciona con ellos. No fue a comer porque tenía que atender a su hijo más pequeño. Hablaron algunos minutos.

9.15 p.m

Jane Tanner, otra de las amigas del grupo, camina por la calle mientras observa a Gerry y Jeremy hablar. Según su declaración, asegura haber visto a un hombre caminando rápido cerca de donde ella estaba, saliendo del complejo de apartamentos de Ocean Club. Indicó que llevaba consigo a una niña dormida vestida con pijamas rosa. No le llamó la atención, teniendo en cuenta el contexto. Chequea su habitación, su hija está bien y regresa al restaurant.

9.30 p.m

Es el turno de Kate McCann para retornar al resort para ver que los niños estuvieran bien. Pero Matthew Oldfield y Russell O'Brien se ofrecen a hacerlo por ella. Al ingresar a la habitación, Oldfield observa lo mismo que minutos antes había visto Gerry: la puerta estaba abierta 45 grados, pero no le presta demasiada atención. Desde el ángulo en que estaba alcanza a ver a los mellizos, pero no a Madeleine. En su declaración, la policía lo colocaría como un sospechoso por haberse ofrecido a hacer la tarea de Kate y no saber si la niña estaba en el momento en el que él ingresó al apartamento 5 A.

10 p.m

Kate regresa a su habitación. Se alarma al ver la puerta entreabierta. Dentro del cuarto, la ventana está abierta. La cama de Maddie está vacía. Se desespera. Minutos después, Rachael Oldfield se dirige al apartamento de Tanner y le comenta que Madeleine no estaba. "¡Dios mío! ¡Vi a un hombre llevando a una niña!", fue su respuesta.

10.15 p.m

Tanner se dirige a la recepción para dar la alarma. El gerente del Ocean Club se comunica con la Policía. Según la niñera que cuidó de Maddie los días anteriores, tardan demasiado tiempo en arribar al lugar.

11.10 p.m

La Policía Judicial arriba al lugar para comenzar con la investigación y el rastrillaje. Se viven horas de desesperación. Detectives, amigos, personal del hotel y Gerry y Kate comienzan a recorrer las calles del pequeño pueblo en busca de alguna señal de Madeleine. Durante horas hacen rastrillajes sin ningún resultado positivo.

4 – 5 p.m

La Policía ordena suspender la búsqueda de Maddie McCann. La Policía Judicial abandona el lugar. La noticia tardará apenas horas en llegar a los medios británicos y poco más en recorrer canales, sitios y diarios de todo el mundo.