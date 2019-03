Lavagna marcó límites: "No conversaría con Cristina Kirchner"

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna mantiene el misterio de si será o no candidato a presente y marcó límites sobre su política de alianzas: "En este momento no conversaría con Cristina Kirchner porque cruza algunos límites que no podemos pasar".

En plena estapa de instalación, Lavagna mostró sintonía con Sergio Massa,y Marcelo Tinelli, a la vez que se mostró en la vereda de enfrente de Cristina Kirchner, Elisa Carrió y Mauricio Macri.

El exministro de Economía volvió a plantear críticas al programa económico de Cambiemos y su respuesta ante la crisis: "El plan original, que duró dos años y medio aproximadamente, siempre creí que era un plan errado. Los mercados registraron que la política económica no andaba, comenzó una fuga hacia el dólar importante y en ese momento el gobierno se quedó sin respuesta más que ir al Fondo", indicó en diálogo con radio La Red.

Sobre el proyecto del FMI, Lavagna consideró que se trata de "un clásico ajuste, como el que le designó a Grecia, que lleva diez años de ajuste. Estos programas de ajuste son ajuste, más ajuste y mas ajuste".