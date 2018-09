Le compró una torta asada con $500 y lo busca para darle el vuelto

Un vendedor de tortas fritas y asadas sobre la ruta 11 inició una búsqueda de un hombre que le compró mercadería por 25 pesos, le pagó con un billete de 500 y se fue sin su vuelto.

José Luis tiene su puesto en Villa La Ribera, en el cruce de rutas 11 y 91, y contó que el hecho se produjo el viernes a la tarde.

“Paró un señor en una camioneta color blanca y me preguntó cuánto salían las tortas asadas y yo le «dije 25 pesos». Le di la torta y el hombre se fue y yo no me fijé. Pensé que me había dado justo pero me dio un billete de 500”, relató en su cuenta personal de Facebook.

“Si lee esto que pase a buscar su cambio. Estuve esperándolo pero no volvió. Por favor gente de mi Face, compartan así puedo llegar a esta persona”, propuso y cerró: “Los espero como todos los días en villa la Rivera. Muchas gracias a quien comparta”.

En poco menos de 24 horas fue más de 350 veces compartido y recibió todo tipo de comentarios de apoyo y elogios por su actitud.