Le destrozó el auto a martillazos porque no le pasaba la cuota alimentaria

El hombre que hizo la grabación le contó al diario El Tribuno: “Entre llantos y bronca dijo que el auto era del marido que la engañaba y no le pasaba plata para sus hijos, por eso es que tomó esa medida. Ella llegó en una camioneta, chocó al auto y empezó a descargar su furia en el vehículo”.

Una mujer furiosa porque su ex marido no le pasaba la cuota alimentaria de sus hijos le rompió el auto a martillazos. Un vecino filmó el hecho que quedó registrado en video.

