Le robaron 48 mil dólares en violenta salidera bancaria

Una mujer que acababa de retirar 48 mil dólares de una sucursal del Banco Francés de Mar del Plata fue asaltada a las seis cuadras. Un ladrón la golpeó y la arrastró por el piso hasta que se llevó su bolso, que contenía el dinero que terminaba de retirar. La víctima relató que la única persona que conocía de la operación era un gerente de la firma. Las imágenes del hecho ocurrido el martes al mediodía quedaron grabadas en la cámara de un comercio.

Según informó el sitio web 0223, la salidera bancaria ocurrió a 20 metros de una comisaría. De acuerdo a la denuncia de la mujer, fue a hacer el trámite para poder sacar el dinero que –entendía– podía retirar del Banco Francés entre el jueves y el viernes. Sin embargo, dijo que durante una entrevista con un gerente de la institución, éste le ofreció retirar los dólares en el momento.

“Pensé que no iba a pasar nada, nadie sabía de la situación. Me llamó la atención lo rápido que me dieron la plata”, enfatizó.

La mujer, tras obtener la plata del banco, se dirigió en su auto hasta el comercio de su hija, situado a unas seis cuadras de distancia. En ese momento, fue abordada por un maleante. "Los autos frenaron, vieron que el delincuente estaba arriba mío forcejeando, pero siguieron", concluyó.