Le robaron la moto, fue hallada y ahora no está en el depósito judicial

Una moto desapareció dos veces. Primero fue robada y, en segundo lugar, no pudo ser encontrada en el depósito judicial en donde le señalaron la posibilidad de que haya sido sustraida también de allí. Su dueño debió radicar una nueva denuncia a fin de recuperarla.

Gonzalo es el titular de la motocicleta con paradero desconocido. En Radiópolis, el programa de Roberto Caferra en Radio 2, dio detalles sobre lo que sucedió: “El 10 de marzo en pleno centro robaron mi moto a las 11 de la mañana con linga y todo. Hice la denuncia en la comisaría 2ª y una publicación en Facebook y recibí el dato de que estaba en la villa de Centeno, en ovidio Lagos y Centeno, que ahí la habían visto”, sostuvo. Con este dato, decidió radicar una ampliación de la denuncia: “Me quedé esperando que la Justicia se hiciera cargo, pasó mucho tiempo y el 9 de agosto pasado me llega una carta del Ministerio Público de la Acusación que me informaba que tenía al otro día una entrevista con una abogada porque habían hallado el vehículo”, continuó.

De acuerdo a su relato, en la Fiscalía le confirmaron que el rodado había sido hallado por personal de la comisaría 19ª y que desde esa dependencia, la moto había sido llevada al depósito judicial ubicado en Presidente Perón al 8100. Hasta allí se dirigió Gonzalo acompañado por tres amigos y comenzó un nuevo y oscuro capítulo. En primer lugar, el personal no tenía el número de registro. “Me puse insistente, pedí pasar y me dejaron recorrer el predio que es enorme y no la pude encontrar. Después, cuando dieron con ese número pude ir al lote específico pero no estaba” siguió. Entonces le dijeron que hace un mes y medio atrás se produjo un robo en las instalaciones con la sustracción de cien motos de las que pudieron recuperar sólo 30. De esta forma sugirieron que su vehículo había sido parte del botín.

Con este panorama, Gonzalo volvió a radicar una denuncia judicial y ahora quedó a la espera de que avance la investigación, a cargo de la fiscal Karina Bartocci. “Me deslizaron que ponga plata para que aparezca. No hay control de los vehículos en el corralón, las motos están en un estado tremendo, les faltan partes”, apuntó.