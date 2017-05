León Gieco no llegó a la marcha y cantó en un estacionamiento

Como cada vez que hay una convocatoria relacionada con la memoria, León gieco dijo presente. Pero esta vez fue de una manera particular, ya que estaba invitado por Estela de Carlotto y las Madres al escenario principal en la marcha para repudiar el 2x1 a genocidas, pero no pudo llegar debido a la multitud que se congregó en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Entonces tomó su armónica y si guitarra y cantó en un estacionamiento.

En el video que fue subido al Facebook oficial delTenía previsto tocar con Estela y las Madres en el escenario de la Plaza, pero caminamos 15 o 20 cuadras y no pudimos llegar nunca”. Y luego ironizó: “Menos mal que no vinieron los micros con los choripanes, porque si no hubiese sido mucho peor”.

En la playa de estacionamiento, debajo del Congreso, León no se quiso quedar con las ganas de cantar el tema que tenía previsto y lo interpretó a viva voz. Como no podía ser de otra forma, la canción elegida fue “La memoria”.

Cuando terminó la interpretación, Gieco pidió que se acerque Raúl Porchetto, que también había sido invitado por las Madres y al igual que León no pudo acceder al escenario por la multitud que colmó el centro de Buenos Aires.