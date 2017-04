Leonardo Boff dará una conferencia invitado por la UNR

Bajo el título: "Declaramos ilegal la pobreza y la escasez social del agua. La lesa ambientalidad", la conferencia de Leonardo Boff, teólogo, ex-sacerdote franciscano, filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileñotendrá lugar el 8 de mayo a las 18 en la sala Príncipe de Asturias del Centro Cultural Parque de España, Sarmiento y el río, con entrada libre y gratuita, según publicó la UNR.

Leonardo Boff es teólogo, filósofo y ecologista. Durante 22 años fue profesor de Teología Sistemática y Ecuménica en el Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, profesor de Teología y Espiritualidad en varios centros de estudio y universidades de Brasil y del exterior, y profesor visitante en las universidades de Lisboa (Portugal), Salamanca (España), Harvard (EUA), Basilea (Suiza) y Heidelberg (Alemania).

Estuvo presente en el comienzo de la reflexión que busca articular el discurso indignado ante la miseria y la marginación con el discurso de la fe cristiana, que generó la conocida Teología de la Liberación. Siempre ha sido un ardiente defensor de la causa de los Derechos Humanos, habiendo ayudado a formular una nueva perspectiva de los Derechos Humanos a partir de América Latina, con los “Derechos a la Vida y a los medios para mantenerla con dignidad”.

Es autor de más de 60 libros en las áreas de Teología, Espiritualidad, Filosofía, Antropología y Mística. La mayor parte de su obra ha sido traducida a los principales idiomas modernos.

En el año 2010 la Universidad Nacional de Rosario le entregó el título de Doctor Honoris Causa y en esa oportunidad firmó el Manifiesto de Rosario sobre el Agua para América Latina. Según datos que aporta este manifiesto, más de 1.500 millones de personas no acceden al agua potable, 2.600 millones no tienen servicios sanitarios, 2 millones de personas mueren al año de enfermedades por no tener agua potable y por el mismo motivo mueren cuatro mil niños por día.

“Si no reducimos la escasez del agua entre los años 2020-2030 sobre una población de 8 mil millones de personas, más de cinco mil millones de seres humanos no accederán al agua potable y a los servicios sanitarios”, sostuvo el titular de la Cátedra, Anibal Faccendini.

Por su parte, Boff adhirió al manifiesto que consideró de vital importancia en la lucha por la democratización del agua y sostuvo que “el problema del agua es peor que el calentamiento global por que es inmediata. Si ocurre el cruce del calentamiento y la escasez de agua sería un desastre tremendo para la humanidad”.