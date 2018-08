Lifschitz: “No me voy a excluir de la reelección”

A horas de que se realice la sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de reforma constitucional presentado por el oficialismo, el gobernador Miguel Lifschitz asumió su intención de volver a competir por la gobernación pero advirtió que la reelección no puede ser un obstáculo para avanzar en la modificación de la Carta Magna, tal cual señalaron sectores opositores. En ese sentido, consideró que se puede elaborar una cláusula que le impida presentarse.

En diálogo con el programa Radiópolis de Roberto Caferra en Radio 2, el gobernador se mostró optimista en relación al tratamiento de la iniciativa de modificación de la Constitución prevista para las 10 del miércoles. “Esperamos que haya un buen debate el miércoles, ojalá se apruebe. Es una gran oportunidad para discutir los grandes temas de la provincia”, sostuvo.

Luego, se refirió a la reelección, el punto más polémico y resistido por la oposición. “No debería ser un impedimento para avanzar en la modificación, se puede establecer una cláusula que la impida”, observó.

“Yo no me voy a excluir, es una decisión que deberán tomar los legisladores. Yo nunca lo puse como una condición, no es prioritario ni hicimos una campaña sobre eso”, advirtió y sumó en ese sentido: “Todos los gobernadores deberían tener la oportunidad de estar dos períodos pero es una decisión de los legisladores”.

Finalmente, remarcó: “Pueden los legisladores dejar este tema liberado a los constituyentes pero lo que no pueden es tenerlo como una excusa para no modificar la Constitución”.