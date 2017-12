Lifschitz pidió un "debate amplio" sobre la reforma previsional

El gobernador Miguel Lifschitz visitó el estudio de De 12 a 14 (El Tres) este viernes y se refirió fundamentalmente a los hechos ocurridos adentro y afuera del Congreso en el debate por la reforma previsional que intenta introducir el gobierno nacional. Dijo que el accionar de las fuerzas de seguridad “fue excesiva”, pero también cuestionó “la violencia que se vivió en el interior del recinto” entre los diputados. Defendió la posición del legislador del Frente Progresista, Luis Contigiani, que no se sentó en su banca para dar quórum, y aseguró que “de ninguna manera” se discutió un proyecto previsional cuando los gobernadores rubricaron el pacto fiscal semanas atrás. “Firmamos en un contexto de mucha presión”, reconoció.

En diálogo con el periodista Sergio Roulier, Lifschitz comentó que siguió los hechos ocurridos este jueves en el Congreso “con sorpresa y con mucha preocupación; a muchos argentinos nos trajeron recuerdos de hechos que no pensábamos que se iban a repetir”.

El mandatario santafesino lamentó haber observado “un Congreso sitiado” y opinó que hubo “una respuesta excesiva de las fuerzas de seguridad”. Pero también rechazó la “violencia dentro del Congreso, que es algo a lo que no estábamos acostumbrados”.

En cuanto al contenido del proyecto de reforma previsional, Lifschitz consideró que “necesita un debate amplio, consensos muy amplios, porque si no es inviable que se pueda establecer”.

El gobernador criticó que “forzar un número al límite del quórum, forzar la salida de la ley, no es un buen ámbito para debatir este proyecto”.

Después, indicó que “la posición que tomó (el diputado) Luis Contigiani es algo que habíamos acordado y que decidió el propio partido socialista”. El legislador santafesino no se sentó en su banca y de esa manera no contribuyó a dar el quórum para el debate de la reforma.

Cuando le preguntaron porqué Contigiani asumió esa postura si él había firmado el pacto fiscal con el gobierno nacional semanas atrás, Lifschitz respondió que “en ningún momento se discutió un proyecto previsional porque esa no era nuestra responsabilidad, eso es responsabilidad del Congreso”.

Luego agregó que en el escrito que firmó “se hacía mención al cambio de la fórmula; hicimos incluir una cláusula para que ese cambio no afecte el poder adquisitivo, que se eliminen las jubilaciones de privilegio, que se avance hacia el 82 por ciento móvil por lo menos para las jubilaciones mínimas, que siempre son las más afectadas”.

Presión

El ex intendente de Rosario sorprendió al manifestar que “firmamos en un marco de mucha presión, nos convocaron un jueves sin conocer el borrador con términos que eran muy negativos para las provincias”.

Ante la repregunta sobre si los gobernadores fueron presionados para firmar el pacto fiscal hace un mes, contestó: “Yo no diría que fuimos presionados, pero el contexto era de apuro, de definir las cosas rápido; evidentemente había un acuerdo con un grupo de gobernadores”.

Desde la Casa Rosada hicieron una convocatoria a gobernadores para discutir la situación luego de los graves hechos del jueves en Buenos Aires. Pero el teléfono de Lifschitz no sonó: “Yo no he tenido ninguna convocatoria de parte del gobierno nacional hastra el momento”, confirmó.

Respecto de posibles represalias por la posición que asumió su diputado en la sesión del jueves, señaló: “Yo no veo porqué nos podrían pasar factura; y si así lo hacen, la asumiremos como corresponde”.

Aumentos y paritarias

En otro segmento de la nota, a Lifschitz le preguntaron por los aumentos propuestos en las tarifas de luz, agua y el impuesto inmobiliario. “A pesar de los pronósticos oficiales, tenemos una inflación que ronda el 24 por ciento y debemos hacer las actualizaciones para que esas prestaciones se puedan seguir haciendo con normalidad”, apuntó.

Y remarcó que “hemos estado por debajo de la mayoría de las provincias; Buenos Aires aprobó un aumento del 70 por ciento en el impuesto inmobiliario y Córdoba un 60 por ciento”.

Por último, el gobernador se refirió a las paritarias para discutir salarios de docentes y estatales: “Las vamos a convocar como siempre a principios del año que viene”, finalizó.