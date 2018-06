Lifschitz y Urtubey, juntos por la desfederalización del narcomenudeo

El gobernador de Salta brindó este miércoles su apoyo al proyecto de desfederalización del narcomenudeo que impulsa su par santafesino Miguel Lifschitz. Para Juan Manuel Urtubey, la experiencia que ya se aplica en su provincia debe llevarse a cabo porque “la Justicia Federal no tiene capacidad operativa” para hacerlo.

Entrevistados por el periodista Sergio Roulier (De 12 a 14, El Tres), Urtubey y Lifschitz sostuvieron que las justicias provinciales deben desfederalizar el narcomenudeo. “El problema de la venta minorista es que enferma la sociedad. Es el problema central, que se mete y rompe cabezas”, sostuvo el mandatario salteño.

“La Justicia Federal no lo hace porque no tiene capacidad operativa. Si no tenés despliegue de fuerzas de seguridad, fiscales y jueces, es imposible”, aseveró.

En tanto, Lifschitz señaló que “la experiencia de Santa es aplicable en Santa Fe”, ya que se cuenta con un sistema penal acusatorio en funcionamiento. “En Rosario tenemos 70 fiscales y en Santa Fe 30, más otros en otras localidades. Tenemos la Policía de Investigaciones que mejoró su capacidad y equipamiento. Estamos mejor preparados que Salta cuando lo aplicó hace años”, consideró.

“Los recursos hay que verlos sobre la marcha. Sabemos que vamos a necesitar reforzar la estructura, la capacidad de alojamiento en las cárceles. No se trata de competir con la justicia Federal sino de atacar los focos de distribución de drogas. Además, son hechos que generalmente promueven violencia asociada al narcotráfico”, concluyó el gobernador.