Lo acribillaron a balazos para robarle 6 millones de pesos

En el mencionado cruce de calles, la Renault Master fue interceptado por una camioneta tipo pick up que podría ser una Volkswagen Amarok o una Ford Ranger en la que circulaban varios delincuentes que se bajaron del vehículo y comenzaron a disparar, incluso con armas largas, según detallaron las fuentes.

