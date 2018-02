Lo balearon a la salida de un boliche y ahora no siente las piernas

Mariano tiene 17 años y desde el sábado pasado no siente las piernas. Lo atacaron a la salida de un boliche en Capitán Bermúdez. Primero le pegaron un botellazo, luego lo balearon por la espalda. Ahora se encuentra internado en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria a la espera de una cirugía que podría devolver la movilidad. Sueña con volver a practicar taekwondo.

“Después del disparo no sentí más nada, caí, no me podía mover”, recordó Mariano en contacto con los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes del programa A Diario (Radio 2). El sábado pasado, por la madrugada, cuatro hombres lo agredieron a él y a sus amigos cuando salían de la disco Fulana, en San Lorenzo al 2500.

Primero, contó, se les acercaron dos “en busca de bardo”; luego se sumaron otros dos armados en un auto. “Me pegaron un botellazo en la cabeza y después del disparo no sentí más las piernas”, completó.

Lo trasladaron de inmediato al Eva Perón donde se encuentra todavía internada. La bala sigue alojada en su espalda y este viernes los médicos lo van a operar con la esperanza de que vuelva a mover las piernas.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), informaron que hay medidas en curso para establecer la mecánica y el autor del hecho. Interviene el fiscal de la sede de San Lorenzo Carlos Ledesma.