Lo peor ya pasó: jueves frío pero no tanto

Después de la seguidilla de mañanas bajo cero que comenzó el sábado pasado ya este jueves no dolía tanto salir de la cama. Pero cuidado, que frío sigue haciendo así que a abrigarse antes de dar el portazo. Para hoy la recomendación a la hora de vestirse es “la estrategia cebolla”, de modo de poder desprenderse de ropa a medida que el sol caliente y la temperatura vaya en ascenso.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo