Lo que dejó el 21F: Moyano sí, Moyano no, ésa no es la cuestión

Tras la movilización que tuvo lugar ayer en Capital Federal contra el gobierno nacional, queda el debate y el análisis. En este marco, la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso y el titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) coincidieron en señalar que no se trató de una manifestación a favor del líder camionero Hugo Moyano sino que se trató de la expresión de miles de ciudadanos contra las políticas de ajuste promovidas por Mauricio Macri. También rescataron las miradas que los unen en medio de la distancia existente entre las distintas expresiones de la oposición.

En contacto con el periodista Roberto Caferra (Radiópolis, Radio 2), Alesso, observó: “Creo que la convocatoria no fue en defensa de Moyano sino de trabajadores que planteamos paritarias libres sin techo, que estamos en contra de la reforma previsional. Me parece que no se está discutiendo a dónde vamos, si estas medidas económicas nos van a traer más ajuste o más hambre o que los trabajadores no tengamos derecho”.

“Me parece que es un error analizar la convocatoria poniendo solamente el eje en Moyano, es funcional para quienes no quieren la unidad del movimiento obrero”, advirtió y ahondó: “El debate de fondo es si puede o no haber unidad en el movimiento obrero para enfrentar el ajuste o que que haya división es funcional para que nos impongan este ajuste”.

Por su parte, Grabois habló con Ciro Seisas (A Diario, Radio 2) y coincidió con Alesso: “Yo no fui a la marcha de Moyano sino a una convocatoria contra el ajuste, el tarifazo, la reforma previsional y por una paritaria libre”. Para el diriegente “no es cierto que la gente fue arriada a aplaudir a Moyano, eso es subestimar a las personas”.

Grabois explicó que lo que lo une a Moyano es la oposición a la política económica que perjudica a los trabajadores: “Ese punto es suficiente para establecer una alianza táctica, circunstancial. Es la coyuntura la que permite determinar una postura común” y finalizó: “Tenemos coincidencias tácticas, quizás surjan coincidencias estratégicas”.