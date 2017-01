Los bomberos de Arroyo Seco tuvieron que hacer dramáticos rescates

Alexis Sciaca, jefe de Bomberos de Arroyo Seco, contó en el programa Radiópolis de Radio 2 que, de acuerdo a lo referido por Prefectura, Policía Vial y pasajeros de los micros, los choferes desoyeron la sugerencia de no seguir viaje que les hicieron y en un momento se encontraron con un metro en la calzada.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo