Los cuatro falsos mitos acerca de los ojos

“Usar los lentes de otro te empeora la visión”: en el caso de personas con problemas visuales, los anteojos modifican los rayos de luz que el ojo recibe, de modo tal que vea bien, pero no tienen la propiedad de cambiar ninguna parte del globo ocular. Lo peor que puede pasar si usás anteojos de otro es que veas borroso, y al cabo de un tiempo te duela la cabeza.

“No hay que leer con poca luz”: a quienes aseguran eso habría que preguntarles cómo hicieron en el medioevo para leer toda la vida con tan sólo una vela encendida. Según la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, hacerlo no daña los ojos, a lo sumo los cansa más rápido, y por aconseja leer de forma tal que la luz ilumine directamente la página, por ejemplo, con una lámpara opaca.

“No mirés la tele de tan cerca o arruinarás tu vista” : es muy común en los chicos que se pegan al televisor, casi queriéndose meter adentro. Según la Academia de Oftalmología de Estados Unidos, ver televisión desde muy cerca no produce ningún daño ocular, sin importar que la pantalla sea plana, curva o de 3D. Lo mismo ocurre con el monitor de la computadora.

“Las zanahorias son el mejor alimento para la vista”: tienen vitamina A que ayuda a proteger la córnea, pero se pueden obtener incluso mejores resultados con otros alimentos como los vegetales de color verde oscuro, los cuales contienen vitaminas antioxidantes como la C y la E. Lo mismo ocurre con las frutas frescas.

La vista es uno de los sentidos más preciados y está rodeada de mitos. Desde el clásico “comé zanahoria para mejorarla” hasta el no menos conocido reto de las madres: “¡No mires televisión de muy cerca porque daña los ojos!”.

